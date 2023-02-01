UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Австрии в Украине: США и ЕС должны помогать оружием, но не мы – мы нейтральны

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 12:45
Президент Австрии в Украине: США и ЕС должны помогать оружием, но не мы – мы нейтральны - Фото
Александер Ван дер Беллен (фото - ЕРА)

Утром 1 февраля австрийский президент Александр Ван дер Беллен прибыл в Киев, успел съездить в Бучу и встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил как он сам в Twitter, так и журналист Kurier, сопровождающий политика в поездке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как пишет журналист, "стойкость украинцев вызывает восхищение Ван дер Беллена, хотя, как он подчеркивает, это "может продолжаться только в том случае, если Запад, прежде всего США и ЕС, окажут во всех отношениях поддержку техникой, оружием и боеприпасами".

"Конечно, не Австрия, мы в военном отношении нейтральны", – добавил президент страны и уточнил, что "политически" официальная Вена за Украину, поддерживает ее в гуманитарной и медицинской областях.

Ван дер Беллен сказал, что "мы не бросим Украину, которая подвергается агрессивной войне, которой нет равных".

Читайте также: Министр иностранных дел Австрии призвал "не перегибать палку" с РФ. В Киеве ему ответили

"Население стоит перед альтернативой: либо украинцы признают, что они являются российской губернией, управляемой Москвой, или они не примут это – и все сравняется с землей. Вспомните, к примеру, Мариуполь, это похоже на некоторые немецкие города после 1945 года", – передает издание его слова.

Австрийский министр окружающей среды Леонора Гевесслер и министр экономики Мартин Кохер также приехали с ним, отмечает издание, чтобы подтвердить предварительные договоренности о будущей помощи и сотрудничестве в энергетическом секторе и по реконструкции в целом.

Австрия передает Украине генераторы и стройматериалы для 200 домов. Еще пять миллионов евро будут предоставлены Фонду поддержки энергетики Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

С начала большой войны Австрия предоставила 118 млн евро помощи, а народ страны собрал еще 55 млн евро пожертвований.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощь визит война австрия александр ван дер беллен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 