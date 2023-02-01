Президент Австрии в Украине: США и ЕС должны помогать оружием, но не мы – мы нейтральны

Утром 1 февраля австрийский президент Александр Ван дер Беллен прибыл в Киев, успел съездить в Бучу и встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил как он сам в Twitter, так и журналист Kurier, сопровождающий политика в поездке.

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Как пишет журналист, "стойкость украинцев вызывает восхищение Ван дер Беллена, хотя, как он подчеркивает, это "может продолжаться только в том случае, если Запад, прежде всего США и ЕС, окажут во всех отношениях поддержку техникой, оружием и боеприпасами".

"Конечно, не Австрия, мы в военном отношении нейтральны", – добавил президент страны и уточнил, что "политически" официальная Вена за Украину, поддерживает ее в гуманитарной и медицинской областях.

Ван дер Беллен сказал, что "мы не бросим Украину, которая подвергается агрессивной войне, которой нет равных".

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"Население стоит перед альтернативой: либо украинцы признают, что они являются российской губернией, управляемой Москвой, или они не примут это – и все сравняется с землей. Вспомните, к примеру, Мариуполь, это похоже на некоторые немецкие города после 1945 года", – передает издание его слова.

Австрийский министр окружающей среды Леонора Гевесслер и министр экономики Мартин Кохер также приехали с ним, отмечает издание, чтобы подтвердить предварительные договоренности о будущей помощи и сотрудничестве в энергетическом секторе и по реконструкции в целом.

Австрия передает Украине генераторы и стройматериалы для 200 домов. Еще пять миллионов евро будут предоставлены Фонду поддержки энергетики Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

С начала большой войны Австрия предоставила 118 млн евро помощи, а народ страны собрал еще 55 млн евро пожертвований.

В конце 2022 года главе Минобороны Австрии Таннер было "неясно, будет ли победитель": намекнула, что нужно надавить на Украину.

31 января 2023 года министры обороны Австрии и Венгрии сошлись на том, что оружия Украине не дадут и впредь.

Євген Пилипенко

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