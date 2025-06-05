Президент Бразилии говорит, что дважды призвал Путина начать настоящие переговоры о мире

Луис Инасиу Лула да Силва и Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что дважды разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, пытаясь заставить его пойти на настоящие мирные переговоры с Украиной. Об этом он сказал на пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает France 24.

Лула да Силва рассказал, что видел новости о разговоре Путина с американским президентом Дональдом Трампом 4 июня, который был "не очень хорошим".

"Я сказал Путину лично, что пора оставить это безумие войны позади. Война ничего не строит, наоборот, она разрушает. Если он хочет обсуждать мир, пусть ведет переговоры о мире", – рассказал он.

Впоследствии, по словам президента Бразилии, он вторично позвонил диктатору РФ, "чтобы сказать, что ему очень важно принять участие в переговорах".

Он также сообщил, что общается с Китаем по урегулированию российско-украинской войны: "Вместе с Китаем мы разработали документ, предложение от 13 развивающихся стран, создать группу друзей для поиска решения. Я ездил в Китай и обсуждал этот вопрос".

13 мая 2025 года Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между Путиным и Зеленским.

16 мая в украинском МИД выразили желание, чтобы Китай и Бразилия присоединились к убеждению Путина пойти на полное прекращение огня.