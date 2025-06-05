Президент Бразилії каже, що двічі закликав Путіна почати справжні переговори про мир

Луїс Інасіу Лула да Сілва та Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що двічі розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним, намагаючись змусити його піти на справжні мирні переговори з Україною. Про це він сказав на пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном, передає France 24.

Лула да Сілва розповів, що бачив новини про розмову Путіна з американським президентом Дональдом Трампом 4 червня, яка була "не дуже хорошою".

"Я сказав Путіну особисто, що настав час залишити це божевілля війни позаду. Війна нічого не будує, навпаки, вона руйнує. Якщо він хоче обговорювати мир, нехай веде переговори про мир", – розповів він.

Згодом, за словами президента Бразилії, він вдруге зателефонував диктатору РФ, "щоб сказати, що йому надзвичайно важливо взяти участь у переговорах".

Він також повідомив, що спілкується з Китаєм щодо урегулювання російсько-української війни: "Разом з Китаєм ми розробили документ, пропозицію від 13 країн, що розвиваються, створити групу друзів для пошуку рішення. Я їздив до Китаю та обговорював це питання".

13 травня 2025 року Китай та Бразилія закликали до якнайшвидших прямих переговорів між Путіним та Зеленським.

16 травня в українському МЗС висловили бажання, щоб Китай та Бразилія долучилися до переконання Путіна піти на повне припинення вогню.