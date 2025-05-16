Україна хоче, щоб Китай та Бразилія допомогли переконати Путіна на припинення вогню – МЗС

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна прагне, щоб Китай та Бразилія долучилися до переконання російського диктатора Володимира Путіна піти на повне припинення вогню. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.

За його словами, Китай та Бразилія постійно підтримують ідею припинення вогню: вони робили заяви про це ще кілька років тому, і тому нам би хотілося бачити більше їхньої підтримки, тому що вони мають вплив на Росію.

"Ми хотіли б, щоб вони долучилися до переконання російського лідера, що нам потрібно повне припинення вогню. Не просто щось для галочки на 30 днів, на 60, на 90 днів. Ми готові до цього всього. Тому ми хочемо, щоб вони використали свій вагомий голос у діалозі із Росією. Ми повинні з чогось починати", – йдеться у повідомленні.

На початку травня 2024 року спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального півдня. Внаслідок цих поїздок Китай разом із Бразилією розробив новий "мирний план", що складається з шести пунктів.

Наступного дня МЗС Китаю заявило, що на так званий китайсько-бразильський мирний план щодо України "позитивно відреагували" 110 країн світу.