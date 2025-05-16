Украина хочет, чтобы Китай и Бразилия помогли убедить Путина на прекращение огня – МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина стремится к тому, чтобы Китай и Бразилия присоединились к убеждению российского диктатора Владимира Путина пойти на полное прекращение огня. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Укринформ.

По его словам, Китай и Бразилия постоянно поддерживают идею прекращения огня: они делали заявления об этом еще несколько лет назад, и поэтому нам хотелось бы видеть больше их поддержки, потому что они оказывают влияние на Россию.

"Мы хотели бы, чтобы они приобщились к убеждению российского лидера, что нам нужно полное прекращение огня. Не просто что-то для галочки на 30 дней, на 60, на 90 дней. Мы готовы к этому всему. Поэтому мы хотим, чтобы они использовали свой весомый голос в диалоге с Россией. Мы должны с чего-то начинать", – говорится в сообщении.

В начале мая 2024 года специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального юга. В результате этих поездок Китай вместе с Бразилией разработал новый "мирный план", состоящий из шести пунктов.

На следующий день МИД Китая заявил, что на так называемый китайско-бразильский мирный план по Украине "положительно отреагировали" 110 стран мира.