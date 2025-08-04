Президент Чехии: Если цена выживания Украины – временная оккупация, пусть так и будет

В то же время Петр Павел заявил, что Чехия юридически не признает оккупированные украинские территории российскими

Петр Павел (Фото: EPA)

Временная российская оккупация части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

Павел отметил, что сейчас Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь.

"Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", – сказал президент Чехии.

По мнению Павела, было бы несправедливо со стороны Запада давить на Украину, чтобы она немедленно освободила все оккупированные территории. По его словам, Запад не хочет истребления украинской нации.

Президент Чехии считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, но, по его словам, войну нельзя выиграть на поле боя.

Он считает, что более мощным инструментом для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, является экономическое давление со стороны Европы и США.

"Я считаю, что учитывая нынешнее состояние российской экономики, (россияне, – ред.) не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается", – сказал Павел.