Президент Чехии: оккупированные территории – бремя для РФ, они нужны только для давления
Завоеванные регионы нужны России лишь как политический инструмент и на самом деле являются обузой для страны-агрессора. Если Украина встанет на путь устойчивого развития, это в конечном итоге приведет к возвращению временно утраченных территорий. Такое мнение высказал президент Чехии Пётр Павел в интервью BBC-Украина.
Павел сообщил, что Европа разрабатывает вместе с Украиной шаги, направленные на возвращение захваченных территорий.
"Если нам удастся вместе с Украиной восстановить ее суверенитет над большей частью территории, интегрировать в политику ЕС, восстановить после войны, постепенно вывести на единый европейский рынок, повысить уровень жизни, то это станет хорошим сигналом для людей, проживающих на оккупированных территориях", – сказал он.
По словам Павела, Россия, несмотря на заявления пропаганды, не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своем населении, и воспринимает их как граждан второго сорта.
"Занятые территории являются своего рода бременем для России, что в основном используется в качестве политического инструмента", — сказал он.
Президент Чехии считает, что со сменой режима в России территории захотят вернуться под контроль Украины, и это будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.
- Петр Павел последовательно поддерживает Украину в её войне против России. В частности, он инициировал так называемую чешскую инициативу по поставке боеприпасов в Украину.
- Он хорошо знает природу России и разбирается в мотивах российской агрессии.