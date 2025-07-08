Президент Чехии: оккупированные территории – бремя для РФ, они нужны только для давления

Петр Павел считает, что экономическое и политическое развитие Украины приведет к возвращению захваченных территорий

Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Завоеванные регионы нужны России лишь как политический инструмент и на самом деле являются обузой для страны-агрессора. Если Украина встанет на путь устойчивого развития, это в конечном итоге приведет к возвращению временно утраченных территорий. Такое мнение высказал президент Чехии Пётр Павел в интервью BBC-Украина.

Павел сообщил, что Европа разрабатывает вместе с Украиной шаги, направленные на возвращение захваченных территорий.

"Если нам удастся вместе с Украиной восстановить ее суверенитет над большей частью территории, интегрировать в политику ЕС, восстановить после войны, постепенно вывести на единый европейский рынок, повысить уровень жизни, то это станет хорошим сигналом для людей, проживающих на оккупированных территориях", – сказал он.

По словам Павела, Россия, несмотря на заявления пропаганды, не заботится о жителях оккупированных территорий так, как о своем населении, и воспринимает их как граждан второго сорта.

"Занятые территории являются своего рода бременем для России, что в основном используется в качестве политического инструмента", — сказал он.

Президент Чехии считает, что со сменой режима в России территории захотят вернуться под контроль Украины, и это будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.