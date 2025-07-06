Большая часть критики в адрес чешской инициативы является необоснованной – расследование

Опасения вызывали сроки поставок боеприпасов и возможный конфликт интересов между поставщиками и заказчиками

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Большая часть критики в адрес чешской инициативы по поставке боеприпасов Украине является необоснованной. Об этом сообщает LRT со ссылкой на расследование международного консорциума журналистов из Чешской Республики (Investigace.cz), Нидерландов (The Investigative Desk и Follow The Money) и Украины (расследовательский отдел "Схемы" Украинской службы Радио Свобода/Радио Европа).

Отмечается, что с момента запуска в начале 2024 года инициатива по поставкам боеприпасов подверглась резкой критике со стороны чешской оппозиции и украинских неправительственных организаций за предполагаемые спекуляции, политический фаворитизм, низкое качество продукции и задержки с поставками.

После проверки консорциум журналистов пришел к выводу, что обвинения не подтверждаются, но некоторая критика является обоснованной.

Расследование показало, что снаряды часто достигали Украины позже запланированного срока, что могло повлиять на планирование обороны.

Все организации, участвующие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины, зарегистрированы в Чешской Республике, и некоторые из них имеют тесные связи с правительственными чиновниками, что вызывает опасения по поводу конфликта интересов.

Эти компании берут как минимум в четыре раза больше комиссионных за свою брокерскую деятельность, чем украинские государственные брокеры оружия, которые утверждают, что могли бы сами закупить больше боеприпасов за счет доноров.

Расследование не выявило никаких доказательств чешской инициативы по поставке некачественных боеприпасов, которые, как сообщается, взрывались преждевременно. Напротив, были признаки того, что эти утверждения могут быть связаны с дезинформацией, распространяемой Россией.