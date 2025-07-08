Президент Чехії: Окуповані території – тягар для Росії, вони потрібні лише для тиску
Окуповані регіони потрібні Росії лише як політичний інструмент і насправді обтяжують країну-агресорку. Якщо Україна стане на шлях сталого розвитку, це врешті решт призведе до повернення тимчасово втрачених територій. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC-Україна.
Павел повідомив, що Європа розробляє разом з Україною кроки, спрямовані на повернення захоплених територій.
"Якщо нам вдасться разом з Україною відновити її суверенітет над більшою частиною території, інтегрувати в політику ЄС, відновити після війни, поступово вивести на єдиний європейський ринок, підвищити рівень життя, тоді це стане гарним сигналом для людей, які живуть на окупованих територіях", – сказав він.
За словами Павела, Росія, попри твердження пропаганди, не дбає про мешканців окупованих територій так, як про своє населення, і сприймає їх як громадян другого сорту.
"Окуповані регіони – це своєрідний тягар для Росії, що переважно використовується як політичний інструмент", – сказав він.
Президент Чехії вважає, що зі зміною режиму в Росії території захочуть повернутися під контроль України й це сприятиме відновленню територіальної цілісності України.
- Петр Павел послідовно підтримує Україну у її війни проти Росії. Зокрема, започаткував так звану чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів в Україну.
- Він добре розуміється на природі Росії та мотивах російської агресії.