Павел: У мене є певна підозра, що Трамп не до кінця розуміє, що таке Росія та росіяни

Президент Чехії вважає, що Дональд Трамп залишає двері відкритими для майбутніх відносин з РФ

Петр Павел (Фото: Martin Divisek/EPA)

Президент Чехії Петр Павел має підозру, що американський лідер Дональд Трамп не до кінця розуміє, що таке Росія та росіяни. Таку думку він висловив у інтерв’ю Bloomberg Television.

Павел сказав, що його розчарувало небажання Трампа продемонструвати більше сили та чітко визначити Росію як агресора, а Україну як жертву.

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Президент Чехії додав, що Європі потрібно, аби США посилили тиск на Кремль за допомогою економічних санкцій, дипломатичної ізоляції та військового стримування.

"Ми чітко бачимо, що Трамп залишає двері відкритими для майбутніх відносин, здебільшого економічних, з Росією. У мене є певна підозра, що він не до кінця розуміє, що таке Росія та росіяни", – сказав чеський президент.

Попри неодноразові заяви, Трамп все ще не запровадив нові обмеження проти Росії, хоча й продовжив санкції часів Обами та Байдена. Тим часом сенатори просувають законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів, але до ухвалення документа справа все ще не дійшла.

5 червня Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що не є другом Путіну. Водночас він наголосив, що стоїть на боці України.