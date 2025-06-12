Павел: У меня есть подозрение, что Трамп не до конца понимает, что такое Россия и россияне

Президент Чехии считает, что Дональд Трамп оставляет дверь открытой для будущих отношений с РФ

Петр Павел (Фото: Martin Divisek/EPA)

Президент Чехии Петр Павел подозревает, что американский лидер Дональд Трамп не до конца понимает, что такое Россия и россияне. Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg Television.

Павел сказал, что его разочаровало нежелание Трампа продемонстрировать больше силы и четко определить Россию как агрессора, а Украину как жертву.

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Президент Чехии добавил, что Европе нужно, чтобы США усилили давление на Кремль посредством экономических санкций, дипломатической изоляции и военного сдерживания.

"Мы четко видим, что Трамп оставляет дверь открытой для будущих отношений, в основном экономических, с Россией. У меня есть определенное подозрение, что он не до конца понимает, что такое Россия и россияне", – сказал чешский президент.

Несмотря на неоднократные заявления, Трамп все еще не ввел новые ограничения против России, хотя и продлил санкции времен Обамы и Байдена. Между тем сенаторы продвигают законопроект о 500% пошлинах для покупателей российских ресурсов, но до принятия документа дело все еще не дошло.

5 июня Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не является другом Путина. В то же время он подчеркнул, что стоит на стороне Украины.