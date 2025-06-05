Президент Финляндии: Нужны более жесткие санкции от США и Европы против России

Финский президент отметил, что коммуникация с союзниками по санкциям продолжается

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

От США и Европы нужны более жесткие санкции против России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

4 июня он провел телефонный разговор с президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стубб отметил, что Украина была конструктивна в переговорах в Стамбуле, а Россия только продолжает войну.

"Нужны более жесткие санкции как от Конгресса США, так и от Европейского Союза, чтобы оказывать давление на Россию. Спасибо Линдси Грэмму и Ричарду Блюменталю за вашу работу", – написал президент Финляндии.

Он подчеркнул, что Европа едина и коммуникация с союзниками и партнерами продолжается.