Президент Финляндии: Нужны более жесткие санкции от США и Европы против России
От США и Европы нужны более жесткие санкции против России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
4 июня он провел телефонный разговор с президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Стубб отметил, что Украина была конструктивна в переговорах в Стамбуле, а Россия только продолжает войну.
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"Нужны более жесткие санкции как от Конгресса США, так и от Европейского Союза, чтобы оказывать давление на Россию. Спасибо Линдси Грэмму и Ричарду Блюменталю за вашу работу", – написал президент Финляндии.
Он подчеркнул, что Европа едина и коммуникация с союзниками и партнерами продолжается.
- Совет Европейского Союза 20 мая принял 17-й пакет санкций против Российской Федерации за полномасштабную агрессию против Украины. В новый пакет санкций вошли около 200 судов теневого флота.
- В этот же день Великобритания расширила санкции против РФ в ответ на самую масштабную дроновую атаку на Украину.
- 4 июня глава Минобороны Германии Писториус анонсировал новые более жесткие санкции против России.
- Зеленский сообщил, что Украина не желала санкций США и согласилась на прекращение огня, но РФ все равно на эти условия США.