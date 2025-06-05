Президент Фінляндії: Потрібні жорсткіші санкції від США та Європи проти Росії
Від США та європи потрібні жорсткіші санкції проти Росії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
4 червня він провів телефонну розмову з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським. Стубб зазначив, що Україна була конструктивною в переговорах у Стамбулі, а Росія лише продовжує війну.
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"Потрібні жорсткіші санкції як від Конгресу США, так і від Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію. Дякую Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю за вашу роботу", – написав президент Фінляндії.
Він підкреслив, що Європа єдина і комунікація з союзниками та партнерами продовжується.
- Рада Європейського Союзу 20 травня ухвалила 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації за повномасштабну агресію проти України. До нового пакета санкцій увійшли майже 200 суден тіньового флоту.
- Цього самого дня Велика Британія розширила санкції проти РФ у відповідь на наймасштабнішу дронову атаку на Україну.
- 4 червня голова Міноборони Німеччини Пісторіус анонсував нові жорсткіші санкції проти Росії.
- Зеленський повідомив, що Україна не хотіла санкцій США і погодилась на припинення вогню, але РФ все одно на ці умови США.