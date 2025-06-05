Президент Фінляндії: Потрібні жорсткіші санкції від США та Європи проти Росії

Александер Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Від США та європи потрібні жорсткіші санкції проти Росії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

4 червня він провів телефонну розмову з президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським. Стубб зазначив, що Україна була конструктивною в переговорах у Стамбулі, а Росія лише продовжує війну.

"Потрібні жорсткіші санкції як від Конгресу США, так і від Європейського Союзу, щоб чинити тиск на Росію. Дякую Ліндсі Грему та Річарду Блюменталю за вашу роботу", – написав президент Фінляндії.

Він підкреслив, що Європа єдина і комунікація з союзниками та партнерами продовжується.