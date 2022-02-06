Президент Чехии назвал агрессию России "словесной войной", Кулеба словесно парировал

Президент Чехии Милош Земан не разделяет опасений по поводу возможности российского военного вторжения в Украину, считает нынешнюю напряженность "словесной войной с обеих сторон" и хотел бы, чтобы так и оставалось. Земан сказал это в интервью телеканалу CNN Prima News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Земан считает, что русские "не сошли с ума", и что вторжение в Украину может принести им пользу только как "военное предупреждение", но одновременно приведет к гораздо более значительным потерям из-за введения санкций.

Позиция президента Чехии уже вызвала реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который выразил в Twitter уверенность, что "очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей".

"С нетерпением жду в Украине Яна Липавского (главу МИД Чехии – Ред.). Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", – написал Кулеба.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.