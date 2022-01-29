В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице – СМИ

Полиция Чехии проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб, касающегося взрывов на складах вооружений в селе Врбетица в 2014 году. Выявление изложенной в документе информации привело в апреле 2021 года к резкому ухудшению отношений между Чехией и Россией. Об этом сообщает Czech Radio со ссылкой на три источника.

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В секретном документе чешской контрразведки, предназначенном исключительно для президента Милоша Земана, содержались данные о причастности к взрывам агентов российского ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Об уничтожении документа, по информации радио, полиция узнала в момент проверки соблюдения администрацией Земана режима работы с такого рода секретной информацией. Эксперты планировали искать на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые не имели права доступа к нему.

По данным источников Czech Radio, секретное сообщение было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами.

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении документа официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упоминаемый материал могли прочитать не имеющие на это право лица.

Глава комитета безопасности канцелярии президента Ян Новак подчеркнул в комментарии радио, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

В апреле 2021 года между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.

Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для болгарского бизнесмена Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицал. Однако позже в письме The New York Times признал, что эта информация соответствует действительности.

Вадим Ребрина

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