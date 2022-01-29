UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 20:31
В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице – СМИ - Фото
Милош Земан (Фото - ЕРА)

Полиция Чехии проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб, касающегося взрывов на складах вооружений в селе Врбетица в 2014 году. Выявление изложенной в документе информации привело в апреле 2021 года к резкому ухудшению отношений между Чехией и Россией. Об этом сообщает Czech Radio со ссылкой на три источника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В секретном документе чешской контрразведки, предназначенном исключительно для президента Милоша Земана, содержались данные о причастности к взрывам агентов российского ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Об уничтожении документа, по информации радио, полиция узнала в момент проверки соблюдения администрацией Земана режима работы с такого рода секретной информацией. Эксперты планировали искать на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые не имели права доступа к нему.

По данным источников Czech Radio, секретное сообщение было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами.

Президентский канцлер Вратислав Мынарж информацию об уничтожении документа официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упоминаемый материал могли прочитать не имеющие на это право лица.

Глава комитета безопасности канцелярии президента Ян Новак подчеркнул в комментарии радио, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Милош Земан чехия гру врбетица
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 