В Чехии расследуют возможную утечку секретной информации из окружения президента Земана
В Чехии идет расследование возможной утечки секретной информации из администрации президента Милоша Земана, который находится в реанимации. Об этом сообщает Denik N.
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Четыре информированных источника издания сообщили, что еще до госпитализации Земана Главное управление по борьбе с организованной преступностью чешской полиции и контрразведка BIS начали расследование в связи с возможной утечкой секретной информации. Правоохранители подозревают, что информация, которая пришла от BIS, была разглашена окружением Земана.
В рамках расследования, которое идет уже несколько недель, контрразведка намерена допросить руководителя Офиса президента Чехии Вратислава Мынаржа.
Мынаржа также подозревают в том, что он мог подделать подпись Земана на документе о созыве нижней палаты парламента. По словам врачей, Земан по состоянию здоровья не может исполнять обязанности президента.
- 10 октября Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Переговоры президента и премьера прошли на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.
- Лечащий врач Земана в комментарии журналистам сказал, что президента госпитализировали по его рекомендации. Причина – осложнение из-за хронической болезни.
- 18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил, сообщил, что в госпитале, в котором проходит лечение Земан, назвали маловероятным возвращение Земана к работе в ближайшие недели, когда в его обязанности будет входить назначение нового правительства.
- 19 октября чешский сенат начал процедуру передачи полномочий президента к премьеру и спикеру нижней палаты парламента.
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