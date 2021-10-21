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В Чехии расследуют возможную утечку секретной информации из окружения президента Земана

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 10:17
В Чехии расследуют возможную утечку секретной информации из окружения президента Земана - Фото
Милош Земан (Фото - ЕРА)

В Чехии идет расследование возможной утечки секретной информации из администрации президента Милоша Земана, который находится в реанимации. Об этом сообщает Denik N.

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Четыре информированных источника издания сообщили, что еще до госпитализации Земана Главное управление по борьбе с организованной преступностью чешской полиции и контрразведка BIS начали расследование в связи с возможной утечкой секретной информации. Правоохранители подозревают, что информация, которая пришла от BIS, была разглашена окружением Земана.

В рамках расследования, которое идет уже несколько недель, контрразведка намерена допросить руководителя Офиса президента Чехии Вратислава Мынаржа.

Мынаржа также подозревают в том, что он мог подделать подпись Земана на документе о созыве нижней палаты парламента. По словам врачей, Земан по состоянию здоровья не может исполнять обязанности президента.

  • 10 октября Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Переговоры президента и премьера прошли на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.
  • Лечащий врач Земана в комментарии журналистам сказал, что президента госпитализировали по его рекомендации. Причина – осложнение из-за хронической болезни. 
  • 18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил, сообщил, что в госпитале, в котором проходит лечение Земан, назвали маловероятным возвращение Земана к работе в ближайшие недели, когда в его обязанности будет входить назначение нового правительства.
  • 19 октября чешский сенат начал процедуру передачи полномочий президента к премьеру и спикеру нижней палаты парламента.
Денис Юдин
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Милош Земан расследование чехия контрразведка утечка информации Вратислав Мынарж
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