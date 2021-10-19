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Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий пророссийского президента Земана

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19.10.2021, 15:58
Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий пророссийского президента Земана - Фото
Милош Земан (фото - ЕРА)

Сегодня конституционная комиссии Сената Чехии единогласно проголосовала за передачу полномочий президента Милоша Земана в связи с его состоянием здоровья. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

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Все восемь членов комиссии проголосовали за то, чтобы лишить полномочий Земана, который был госпитализирован 10 октября. Теперь Сенат должен принять решение о передаче полномочий премьер-министру и спикеру палаты депутатов. Голосование должно состояться до учреждения сформированной по результатам прошедших выборов нижней палаты парламента – до 8 ноября.

Глава конституционной комиссии Зденек Граба назвал "весьма вероятным", что Сенат примет решение о передаче полномочий в первую неделю ноября.

"Сенат должен решить, что президент республики не может исполнять свои обязанности по серьезным причинам, связанным со здоровьем", – сказал он.

Ссылаясь на главврача Центрального военного госпиталя, где проходит лечение Земан, Граба сообщил, что в настоящее время президент не может выполнять какие-либо рабочие обязанности по состоянию здоровья. Главврач считает маловероятным изменение этой ситуации в ближайшие недели.

СПРАВКА. В Чехии конституция позволяет лишить президента полномочий, если Палата депутатов и Сенат решат, что глава государства не может исполнять свои обязанности по серьезным причинам. В таком случае президентские полномочия переходят к премьер-министру и спикеру Палаты. В случае роспуска Палаты, его полномочия переходят к председателю Сената. Полномочия Палаты депутатов в предвыборном составе истекают 21 октября, а сформированная по результатам выборов 8-9 октября новая Палата соберется в первой половине ноября.
  • 10 октября президент Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Переговоры президента и премьера прошли на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.
  • Лечащий врач Земана в комментарии журналистам сказал, что президента госпитализировали по его рекомендации. Причина – осложнение из-за хронической болезни. 
  • 18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил, сообщил, что в госпитале, в котором проходит лечение Земан, назвали маловероятным возвращение Земана к работе в ближайшие недели, когда в его обязанности будет входить назначение нового правительства.

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Оксана Житнюк
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Милош Земан чехия передача полномочий
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