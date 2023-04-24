Президент Чехии предостерег, что Евросоюз и США "не смогут противостоять Китаю в одиночку"
Президент Чешской Республики Петр Павел заявил о необходимости "общей и сбалансированной" стратегии между США, Европой и другими демократиями для того, чтобы противостоять влиянию Китая. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова президента журналистам во время встреч с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
По словам Павела, необходимо договориться о противодействии Китаю, но избегать разногласий между союзниками.
"Мы не должны проводить никаких разграничительных линий между Европой, Северной Америкой и другими демократиями, а искать общие подходы, которые помогут нам создать достаточный баланс для экономического, политического и финансового могущества Китая", – сказал он.
Президент отметил, что "нормально", когда разные страны-члены альянса имеют разные точки зрения, косвенно ответив президенту Франции Эмманюэлю Макрону, пишет Euractiv.
По мнению Павела, демократические страны должны попытаться "изменить правила игры" и не соглашаться с требованиями Китая.
"ЕС не может сделать это сам. Даже США не могут сделать это по одному в долгосрочной перспективе. Способ создать достаточный экономический, политический и, в долгосрочной перспективе, возможно, даже военный противовес Китаю – это совместная работа", – отметил Павел.
По его словам, Западу необходимо сотрудничать и объединить усилия с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Только таким образом можно будет создать новую силу, которую "Китай будет уважать", сказал Павел.
- 10 апреля 2023 года Макрон заявил, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая и призвал к "стратегической автономии" ЕС.
- 23 апреля посол Китая во Франции подверг сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ответили.
Читайте также: Россия не остановится на Украине, если та проиграет, предостерег союзников Петр Павел
Комментарии