Президент Чехии предостерег, что Евросоюз и США "не смогут противостоять Китаю в одиночку"

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил о необходимости "общей и сбалансированной" стратегии между США, Европой и другими демократиями для того, чтобы противостоять влиянию Китая. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова президента журналистам во время встреч с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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По словам Павела, необходимо договориться о противодействии Китаю, но избегать разногласий между союзниками.

"Мы не должны проводить никаких разграничительных линий между Европой, Северной Америкой и другими демократиями, а искать общие подходы, которые помогут нам создать достаточный баланс для экономического, политического и финансового могущества Китая", – сказал он.

Президент отметил, что "нормально", когда разные страны-члены альянса имеют разные точки зрения, косвенно ответив президенту Франции Эмманюэлю Макрону, пишет Euractiv.

По мнению Павела, демократические страны должны попытаться "изменить правила игры" и не соглашаться с требованиями Китая.

"ЕС не может сделать это сам. Даже США не могут сделать это по одному в долгосрочной перспективе. Способ создать достаточный экономический, политический и, в долгосрочной перспективе, возможно, даже военный противовес Китаю – это совместная работа", – отметил Павел.

По его словам, Западу необходимо сотрудничать и объединить усилия с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Только таким образом можно будет создать новую силу, которую "Китай будет уважать", сказал Павел.

10 апреля 2023 года Макрон заявил, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая и призвал к "стратегической автономии" ЕС.

23 апреля посол Китая во Франции подверг сомнению принадлежность Крыма и суверенитет стран бывшего СССР, в ЕС ответили.

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Артем Джеріпа

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