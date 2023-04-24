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Президент Чехии предостерег, что Евросоюз и США "не смогут противостоять Китаю в одиночку"

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 13:00
Президент Чехии предостерег, что Евросоюз и США
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил о необходимости "общей и сбалансированной" стратегии между США, Европой и другими демократиями для того, чтобы противостоять влиянию Китая. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова президента журналистам во время встреч с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам Павела, необходимо договориться о противодействии Китаю, но избегать разногласий между союзниками.

"Мы не должны проводить никаких разграничительных линий между Европой, Северной Америкой и другими демократиями, а искать общие подходы, которые помогут нам создать достаточный баланс для экономического, политического и финансового могущества Китая", – сказал он.

Президент отметил, что "нормально", когда разные страны-члены альянса имеют разные точки зрения, косвенно ответив президенту Франции Эмманюэлю Макрону, пишет Euractiv.

По мнению Павела, демократические страны должны попытаться "изменить правила игры" и не соглашаться с требованиями Китая.

"ЕС не может сделать это сам. Даже США не могут сделать это по одному в долгосрочной перспективе. Способ создать достаточный экономический, политический и, в долгосрочной перспективе, возможно, даже военный противовес Китаю – это совместная работа", – отметил Павел.

По его словам, Западу необходимо сотрудничать и объединить усилия с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Только таким образом можно будет создать новую силу, которую "Китай будет уважать", сказал Павел.

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Артем Джеріпа
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евросоюз Китай геополитика Петр Павел
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