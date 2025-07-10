Президент Чехии представит в Риме комплексный план восстановления Украины из 11 пунктов
Президент Чехии Петр Павел представит комплексный план послевоенного восстановления Украины на Международной конференции по восстановлению, стартовавшей в Риме. Об этом сообщают Сeske novin со ссылкой на администрацию президента Павла.
План содержит 11 пунктов, которые Петр Павел считает важными для успеха восстановления Украины. В частности, стабилизация и модернизация экономики Украины, привлечение инвестиций, содействие возврату беженцев и ускорение пути вступления Украины в Евросоюз.
Инициатива Чехии должна помочь международным партнерам скоординировать свои усилия для достижения максимального эффекта.
Четвертая конференция по вопросам восстановления пройдет в Риме 10-11 июля.
Мероприятие объединит представителей правительств многих стран, международных организаций, финансовых учреждений, региональной и местной власти, гражданского общества и потенциальных инвесторов для восстановления Украины.
Чехия уже реализует несколько проектов по восстановлению Украины, в частности в энергетике, управлении водными ресурсами, здравоохранении и восстановлении критически важной инфраструктуры.
- На конференции по восстановлению Украины В мероприятии принимают участие более 4000 представителей правительств, бизнеса и гражданского общества.
- В рамках конференции по восстановлению Украины также состоится саммит "коалиции желающих".