Президент Чехии представит в Риме комплексный план восстановления Украины из 11 пунктов

В Италии началась международная конференция по вопросам послевоенного восстановления Украины

Петр Павел (Фото: SERGEY DOLZHENKO/ EPA)

Президент Чехии Петр Павел представит комплексный план послевоенного восстановления Украины на Международной конференции по восстановлению, стартовавшей в Риме. Об этом сообщают Сeske novin со ссылкой на администрацию президента Павла.

План содержит 11 пунктов, которые Петр Павел считает важными для успеха восстановления Украины. В частности, стабилизация и модернизация экономики Украины, привлечение инвестиций, содействие возврату беженцев и ускорение пути вступления Украины в Евросоюз.

Инициатива Чехии должна помочь международным партнерам скоординировать свои усилия для достижения максимального эффекта.

Четвертая конференция по вопросам восстановления пройдет в Риме 10-11 июля.

Мероприятие объединит представителей правительств многих стран, международных организаций, финансовых учреждений, региональной и местной власти, гражданского общества и потенциальных инвесторов для восстановления Украины.

Чехия уже реализует несколько проектов по восстановлению Украины, в частности в энергетике, управлении водными ресурсами, здравоохранении и восстановлении критически важной инфраструктуры.