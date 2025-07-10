Президент Чехії представить у Римі комплексний план відновлення України з 11 пунктів

В Італії розпочалася міжнародна конференція з питань післявоєнної відбудови України

Петр Павел (Фото: SERGEY DOLZHENKO/ EPA)

Президент Чехії Петр Павел представить комплексний план післявоєнного відновлення України на Міжнародній конференції з питань відновлення, що стартувала у Римі. Про це повідомляє Сeske noviny із посиланням на адміністрацію президента Павла.

План містить 11 пунктів, які Петр Павел вважає важливими для успіху відбудови України. Зокрема, стабілізація та модернізація економіки України, залучення інвестицій, сприяння поверненню біженців і прискорення шляху вступу України до Євросоюзу.

Ініціатива Чехії має допомогти міжнародним партнерам узгодити свої внески для досягнення максимального ефекту.

Четверта конференція з питань відбудови у Римі проходитиме 10-11 липня.

Захід об'єднає представників урядів багатьох країн, міжнародних організацій, фінансових установ, регіональної й місцевої влади, громадянського суспільства і потенційних інвесторів для відновлення України.

Чехія вже реалізує декілька проєктів з відбудови України, зокрема в енергетиці, управлінні водними ресурсами, охороні здоров'я та відновленні критично важливої інфраструктури.