Президент Эквадора подтвердил, что не передаст США оружие для Украины. Все из-за России

Даниэль Нобоа заявил, что не хочет, чтобы его страна была частью российско-украинской войны

Даниэль Нобоа (Фото: ЕРА/José Jácome)

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не будет передавать США военную технику, которую потом могли предоставить Украине, передает испанская служба CNN. Ранее Соединенные Штаты публично заявляли, что правительство Эквадора якобы рассматривает возможность передачи военной техники Украине.

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"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте в Украине, а мы не хотим быть частью этого", – сказал Нобоа.

По словам заместителя помощника секретаря Бюро США по делам Западного полушария Кевина Салливана, в Эквадоре назвали устаревшую советскую технику "ломом", поэтому и возникла идея передать ее США.

Однако после давления России в Эквадоре возразили, что технику можно считать "ломом", и сообщили, что Москва предлагала варианты оставить технику в Эквадоре, отмечает CNN.

Нобоа отметил, что Россия является третьим по значению торговым партнером для его страны и страна "не хочет нарушать международные соглашения".

Ранее о том, что Эквадор отказывается отправлять Украине какие-либо военные материалы, заявила министр иностранных дел страны Габриэла Зоммерфельд.

СПРАВКА В позапрошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона обменять вооружение, которое было произведено в РФ и Украине, на современное американское оборудование стоимостью $200 млн. Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить ее силы на поле боя против России". После этого представитель МИД России Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за решения передать США российскую технику. По ее словам, это решение Эквадор принял под "серьезным давлением извне". А Россельхознадзор заявил о прекращении экспорта бананов из Эквадора. В позапрошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона обменять вооружение, которое было произведено в РФ и Украине, на современное американское оборудование стоимостью $200 млн. Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить ее силы на поле боя против России". После этого представитель МИД России Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за решения передать США российскую технику. По ее словам, это решение Эквадор принял под "серьезным давлением извне". А Россельхознадзор заявил о прекращении экспорта бананов из Эквадора.

9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа официально признал, что страна находится в состоянии "внутреннего вооруженного конфликта" с многочисленными уголовными группировками. Для установления режима чрезвычайного положения привлечена армия.

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