Президент Еквадору оголосив надзвичайний стан, до столиці введено бронетехніку – відео
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Увечері 9 січня президент Еквадору Данієль Нобоа офіційно визнав, що країна перебуває у стані "внутрішнього збройного конфлікту" з численними кримінальними угрупованнями. Для встановлення режиму надзвичайного стану залучено армію, повідомляє Ecuavisa.com.

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8 січня Нобоа запровадив загальнонаціональний режим надзвичайного стану. Він також оголосив понад 20 великих кримінальних картелів "терористичними угрупованнями".

Як повідомляють медіа, це сталося після втечі з в'язниці лідера угруповання Los Choneros Адольфо Масіяса Вільямара, відомого також як Фіто, та сплеску збройного кримінального насильства у кількох містах.

У країні оголошено мобілізацію Збройних сил та Національної поліції, яким доручено нейтралізувати кримінальні угруповання.

9 січня повідомлялося про серію збройних пограбувань та нападів в історичному центрі та у ділових кварталах Кіто. Увечері до історичного центру столиці було введено важку бронетехніку.

Це сталося майже одночасно із захопленням групою бандитів студії телеканалу TC Televisión у Гуаякілі.

За даними поліції, під час збройних нападів вже загинули не менше десяти осіб, двоє з них – поліцейські.

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