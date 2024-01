Президент Еквадору оголосив надзвичайний стан, до столиці введено бронетехніку – відео

Увечері 9 січня президент Еквадору Данієль Нобоа офіційно визнав, що країна перебуває у стані "внутрішнього збройного конфлікту" з численними кримінальними угрупованнями. Для встановлення режиму надзвичайного стану залучено армію, повідомляє Ecuavisa.com.

8 січня Нобоа запровадив загальнонаціональний режим надзвичайного стану. Він також оголосив понад 20 великих кримінальних картелів "терористичними угрупованнями".

Як повідомляють медіа, це сталося після втечі з в'язниці лідера угруповання Los Choneros Адольфо Масіяса Вільямара, відомого також як Фіто, та сплеску збройного кримінального насильства у кількох містах.

У країні оголошено мобілізацію Збройних сил та Національної поліції, яким доручено нейтралізувати кримінальні угруповання.

9 січня повідомлялося про серію збройних пограбувань та нападів в історичному центрі та у ділових кварталах Кіто. Увечері до історичного центру столиці було введено важку бронетехніку.



