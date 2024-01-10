У столиці Еквадору Гуаякіле група озброєних людей із закритими обличчями увірвалася до телевізійної студії під час прямої трансляції. Про це повідомляє Reuters.

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Озброєні люди увірвалися до студії еквадорського телеканалу TC під час прямого ефіру. Вони посадили людей у студії на підлогу, погрожуючи їм зброєю, до того, як трансляцію було перервано, було чути кілька пострілів.

Як повідомили Reuters співробітники телекомпанії, нападники пройшли через стійку реєстрації, напали на службовців та замінували вхід.

Як припускає агентство, причиною нальоту могло бути те, що президент Еквадору Даніель Нобоа видав указ, який оголошує 22 великі банди терористичними організаціями.

Національна поліція повідомила, що займається евакуацією студії та "відновленням порядку", а також перевіряє стан людей, які зазнали нападу.

За заявою поліції, 13 людей заарештовано.

7 січня поліція Мексики заявила, що розслідує збройне зіткнення кримінальних картелів, яке призвело до загибелі щонайменше п'яти, а за непрямими свідченнями, до 30 осіб.

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