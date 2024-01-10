В столице Эквадора Гуаякиле группа вооруженных людей с закрытыми лицами ворвалась в телевизионную студию во время прямой трансляции. Об этом сообщает Reuters.

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Вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC во время прямого эфира. Они посадили людей в студии на пол, угрожая им оружием, до того, как трансляция была прервана, были слышны несколько выстрелов.

Как сообщили Reuters сотрудники телекомпании, нападавшие прошли через стойку регистрации, напали на служащих и заминировали вход.

Как предполагает агентство, причиной налета могло быть то, что президент Эквадора Даниэль Нобоа издал указ, который объявляет 22 крупные банды террористическими организациями.

Национальная полиция сообщила, что занимается эвакуацией студии и "восстановлением порядка", а также проверяет состояние людей, которые подверглись нападению.

По заявлению полиции, 13 человек арестованы.

7 января полиция Мексики заявила, что расследует вооруженное столкновение криминальных картелей, которое привело к гибели как минимум пяти, а по косвенным свидетельствам, до 30 человек.

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