В Эквадоре убили кандидата в президенты – видео

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит вечером 9 августа. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, Вильявисенсио убили во время предвыборного мероприятия в городе Кито на севере Эквадора.

По информации властей, подозреваемый в преступлении позже умер от ран, полученных в перестрелке.

Местные СМИ сообщили, что Вильявисенсио был застрелен, а полиция и МВД Эквадора не ответили на неоднократные просьбы прокомментировать детали убийства.

"В память о нем и его борьбе я уверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла очень далеко, но на них ляжет вся тяжесть закона", – заявил президент Гильермо Лассо.

"Подозреваемый, получивший ранения во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в подразделение (генеральной прокуратуры) в Кито. Скорая помощь пожарной части подтвердила его смерть", – сообщили в генпрокуратуре Эквадора.

В ведомстве добавили, что в результате нападения пострадали девять человек.

Кандидат Вильявисенсио был журналистом, накануне гибели он делал доклад в прокуратуре о нефтяном бизнесе.

Правительство Лассо возлагает вину за рост насилия на улицах и в тюрьмах на криминальную борьбу за контроль над для перевозки наркотиков, используемыми мексиканскими картелями, албанской мафией и другими.

Согласно опросам общественного мнения, поддержка Вильявисенсио составляла 7,5%, он занимал пятое место среди восьми кандидатов в президенты перед выборами, которые должны состояться 20 августа.

В ноябре 2021 года в Эквадоре в тюрьме подрались банды заключенных: погибли почти 70 человек.

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