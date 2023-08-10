UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Эквадоре убили кандидата в президенты – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 06:25
В Эквадоре убили кандидата в президенты – видео - Фото
Фернандо Вильявисенсио (Фото: EPA)

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит вечером 9 августа. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Вильявисенсио убили во время предвыборного мероприятия в городе Кито на севере Эквадора.

По информации властей, подозреваемый в преступлении позже умер от ран, полученных в перестрелке.

Местные СМИ сообщили, что Вильявисенсио был застрелен, а полиция и МВД Эквадора не ответили на неоднократные просьбы прокомментировать детали убийства.

"В память о нем и его борьбе я уверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла очень далеко, но на них ляжет вся тяжесть закона", – заявил президент Гильермо Лассо.

"Подозреваемый, получивший ранения во время перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в подразделение (генеральной прокуратуры) в Кито. Скорая помощь пожарной части подтвердила его смерть", – сообщили в генпрокуратуре Эквадора.

В ведомстве добавили, что в результате нападения пострадали девять человек.

Кандидат Вильявисенсио был журналистом, накануне гибели он делал доклад в прокуратуре о нефтяном бизнесе.

Правительство Лассо возлагает вину за рост насилия на улицах и в тюрьмах на криминальную борьбу за контроль над  для перевозки наркотиков, используемыми мексиканскими картелями, албанской мафией и другими.

Согласно опросам общественного мнения, поддержка Вильявисенсио составляла 7,5%, он занимал пятое место среди восьми кандидатов в президенты перед выборами, которые должны состояться 20 августа.

Читайте также: В Эквадоре женщина начала дышать во время собственных похорон. Власти создали комиссию

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
убийствоэквадор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 