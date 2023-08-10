В Еквадорі вбили кандидата у президенти – відео

Кандидат у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо був убитий увечері 9 серпня. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, Вільявісенсіо вбили під час передвиборчого заходу у місті Кіто на півночі Еквадору.

За інформацією влади, підозрюваний у злочині пізніше помер від ран, отриманих у перестрілці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що Вільявісенсіо було застрелено, а поліція та МВС Еквадору не відповіли на неодноразові прохання прокоментувати деталі вбивства.

"На згадку про нього та його боротьбу я запевняю вас, що цей злочин не залишиться безкарним. Організована злочинність зайшла дуже далеко, але на них ляже весь тягар закону", – заявив президент Гільєрмо Лассо.

"Підозрюваний, який отримав поранення під час перестрілки зі співробітниками служби безпеки, був затриманий і з тяжкими пораненнями доставлений до підрозділу (генеральної прокуратури) до Кіто. Швидка допомога пожежної частини підтвердила його смерть", – повідомили у генпрокуратурі Еквадору.

У відомстві додали, що внаслідок нападу постраждали дев'ятеро осіб.

Кандидат Вільявісенсіо був журналістом, напередодні загибелі він робив доповідь у прокуратурі про нафтовий бізнес.

Уряд Лассо покладає провину за зростання насильства на вулицях та у в'язницях на кримінальну боротьбу за контроль над для перевезення наркотиків, які використовуються мексиканськими картелями, албанською мафією та іншими.

Згідно з опитуваннями громадської думки, підтримка Вільявісенсіо складала 7,5%, він посідав п'яте місце серед восьми кандидатів у президенти перед виборами, які мають відбутися 20 серпня.

У листопаді 2021 року у Еквадорі у в'язниці побилися банди ув'язнених: загинули майже 70 людей.

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