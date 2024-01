Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение, в столицу введена бронетехника – видео

Вечером 9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа официально признал, что страна находится в состоянии "внутреннего вооруженного конфликта" с многочисленными криминальными группировками. Для установления режима чрезвычайного положения привлечена армия, сообщает Ecuavisa.com.

8 января Нобоа ввел общенациональный режим чрезвычайного положения. Он также объявил более 20 крупных криминальных картелей "террористическими группировками".

Как сообщают медиа, это произошло после побега из тюрьмы лидера группировки Los Choneros Адольфо Масияса Вильямара, известного также как Фито, и всплеска вооруженного криминального насилия в нескольких городах.

В стране объявлена мобилизация Вооруженных сил и Национальной полиции, которым поручено нейтрализовать криминальные группировки.

9 января сообщалось о серии вооруженных грабежей и нападений в историческом центре и в деловых кварталах Кито. Вечером в исторический центр столицы была введена тяжелая бронетехника.



Breaking News:



Ecuador declares state of emergency after cartel terrorist attacks.



Cartel members have taken civilian hostages.



Cartel members are setting cities on fire and aiming bazookas at Ecuadorian police.



Ecuadorian army has responded. pic.twitter.com/cbxTBaNHRU