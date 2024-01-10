Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение, в столицу введена бронетехника – видео

Более 20 крупных криминальных картелей Эквадора объявлены "террористическими группировками", против них направлена армия

Фото - скриншот из видео

Вечером 9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа официально признал, что страна находится в состоянии "внутреннего вооруженного конфликта" с многочисленными криминальными группировками. Для установления режима чрезвычайного положения привлечена армия, сообщает Ecuavisa.com.

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8 января Нобоа ввел общенациональный режим чрезвычайного положения. Он также объявил более 20 крупных криминальных картелей "террористическими группировками".

Как сообщают медиа, это произошло после побега из тюрьмы лидера группировки Los Choneros Адольфо Масияса Вильямара, известного также как Фито, и всплеска вооруженного криминального насилия в нескольких городах.

Cartel burning cars and taxis pic.twitter.com/20uTDu8LuM — debbie (@debbiebernal) January 10, 2024

В стране объявлена мобилизация Вооруженных сил и Национальной полиции, которым поручено нейтрализовать криминальные группировки.

9 января сообщалось о серии вооруженных грабежей и нападений в историческом центре и в деловых кварталах Кито. Вечером в исторический центр столицы была введена тяжелая бронетехника.



Breaking News:



Ecuador declares state of emergency after cartel terrorist attacks.



Cartel members have taken civilian hostages.



Cartel members are setting cities on fire and aiming bazookas at Ecuadorian police.



Ecuadorian army has responded. pic.twitter.com/cbxTBaNHRU — debbie (@debbiebernal) January 10, 2024

Это произошло почти одновременно с захватом группой бандитов студии телеканала TC Televisión в Гуаякиле.

По данным полиции, в вооруженных нападениях уже погибли не менее десяти человек, двое из них – полицейские.

7 января полиция Мексики заявила, что расследует вооруженное столкновение криминальных картелей, которое привело к гибели как минимум пяти, а по косвенным свидетельствам — до 30 человек.

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