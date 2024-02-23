Президент Еквадору підтвердив, що не передаватиме США зброю для України. Все через Росію

Даніель Нобоа заявив, що не хоче, аби його країна була частиною російсько-української війни

Даніель Нобоа (Фото: ЕРА/José Jácome)

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна не передаватиме США військову техніку, яку потім могли надати Україні, передає іспанська служба CNN. Раніше Сполучені Штати публічно заявляли, що уряд Еквадору нібито розглядає можливість передавання військової техніки Україні.

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"На наш подив, Сполучені Штати публічно повідомили, що ця зброя використовуватиметься у збройному конфлікті в Україні, а ми не хочемо бути частиною цього", – сказав Нобоа.

За словами заступника помічника секретаря Бюро США у справах Західної півкулі Кевіна Саллівана, в Еквадорі назвали застарілу радянську техніку "брухтом", тому й виникла ідея передати її США.

Однак після тиску Росії в Еквадорі заперечили, що техніку можна вважати "брухтом", і повідомили, що Москва пропонувала варіанти залишити техніку в Еквадорі, зазначає CNN.

Нобоа зазначив, що Росія є третім за значенням торговим партнером для його країни й країна "не хоче порушувати міжнародні угоди".

Раніше про те, що Еквадор відмовляється відправляти Україні будь-які військові матеріали, заявила міністерка закордонних справ країни Габріела Зоммерфельд.

ДОВІДКА Позаминулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона обміняти озброєння, яке було вироблено у РФ та Україні, на сучасне американське обладнання вартістю $200 млн. Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена до України, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії". Після цього представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку. За її словами, це рішення Еквадор ухвалив під "серйозним тиском ззовні". А Россільгоспнагляд заявив про припинення експорту бананів з Еквадору. Позаминулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона обміняти озброєння, яке було вироблено у РФ та Україні, на сучасне американське обладнання вартістю $200 млн. Сполучені Штати заявили, що зброя, яку вони отримають від Еквадору, буде відправлена до України, щоб "допомогти зміцнити її сили на полі бою проти Росії". Після цього представниця МЗС Росії Марія Захарова накинулася на Еквадор через рішення передати США російську техніку. За її словами, це рішення Еквадор ухвалив під "серйозним тиском ззовні". А Россільгоспнагляд заявив про припинення експорту бананів з Еквадору.

9 січня президент Еквадору Данієль Нобоа офіційно визнав, що країна перебуває у стані "внутрішнього збройного конфлікту" з численними кримінальними угрупованнями. Для встановлення режиму надзвичайного стану залучено армію.

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