Президент Грузии назвала зверства российских оккупантов в Изюме военными преступлениями
18.09.2022, 16:14
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает военными преступлениями зверства, совершенные российскими оккупантами в Изюме Харьковской области. Об этом она написала в Twitter.
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"Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет, и воцарится мир. Слава Украине", – написала Зурабишвили.
- 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
- Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
- 16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".
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