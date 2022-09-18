Президент Грузии назвала зверства российских оккупантов в Изюме военными преступлениями

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает военными преступлениями зверства, совершенные российскими оккупантами в Изюме Харьковской области. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет, и воцарится мир. Слава Украине", – написала Зурабишвили.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.