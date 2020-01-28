Президент Грузии не решилась на поддержку новых санкций против РФ

Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)

Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России. Об этом сообщает Европейская правда.

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко попросил Зурабишвили объяснить, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, поскольку механизм их внедрения сейчас обсуждается в Совете Европы.

Лидер Грузии избежала комментариев по существу, отметив лишь, что России проще избегать санкций в рамках "старого" санкционного механизма - мониторингового.

"Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство - тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур", - отметила Зурабишвили.

Отмечается, что глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ 27 января, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

20% территории Грузии сейчас находятся под российской оккупацией.