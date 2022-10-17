Президент Грузии заявила о возможности отмены безвиза с Россией. Правительство пока против

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о возможности отмены безвизового режима с Россией, пишет агентство "Новости-Грузия".

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"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным и который может быть менее приемлем в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", – сказала она на пресс-конференции в Кишиневе, куда приехала с визитом в понедельник.

Зурабишвили считает, что значительное увеличение количества россиян в Грузии стало вызовом, но пока не угрозой.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимались все меры", — сказала президент.

Грузия – парламентская республика, где президенты выполняют представительские и церемониальные функции.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили ответил на слова Зурабишвили, заявив, что не видит необходимости пересматривать визовый режим с Россией.

По словам Хуцишвили, если существующие в Грузии механизмы контроля начнут давать сбой, то об этом можно будет говорить. "Но сегодня в этом нет необходимости", – заявил министр, в ведении которого находится таможенная служба.

Сейчас граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. Граждане Грузии должны получать визу для поездок в Россию.

С 25 октября россиян с шенгенскими визами перестанут пускать на территорию Чехии.

Кандидат в президенты Чехии Петр Павел заявил, что молодежь, которая бежит из России из-за мобилизации, не всегда выступает против войны как таковой, а потому легко может пополнить пятую колонну.

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Андрій Водяний

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