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Президент Грузии заявила о возможности отмены безвиза с Россией. Правительство пока против

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17.10.2022, 17:24
Президент Грузии заявила о возможности отмены безвиза с Россией. Правительство пока против - Фото
Фото: EPA

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о возможности отмены безвизового режима с Россией, пишет агентство "Новости-Грузия".

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"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным и который может быть менее приемлем в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", – сказала она на пресс-конференции в Кишиневе, куда приехала с визитом в понедельник.

Зурабишвили считает, что значительное увеличение количества россиян в Грузии стало вызовом, но пока не угрозой.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы принимались все меры", — сказала президент.

Грузия – парламентская республика, где президенты выполняют представительские и церемониальные функции.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили ответил на слова Зурабишвили, заявив, что не видит необходимости пересматривать визовый режим с Россией.

По словам Хуцишвили, если существующие в Грузии механизмы контроля начнут давать сбой, то об этом можно будет говорить. "Но сегодня в этом нет необходимости", – заявил министр, в ведении которого находится таможенная служба.

Сейчас граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. Граждане Грузии должны получать визу для поездок в Россию.

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Андрій Водяний
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безвизовый режим Россия Грузия Саломе Зурабишвили
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