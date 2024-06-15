Президент Колумбии в последний момент отменил участие в Саммите мира

Густаво Петро (Фото: ЕРА/Mauricio Duenas Castaneda)

Президент Колумбии Густаво Петро внезапно отменил поездку в Швейцарию – там он должен был принять участие в Глобальном саммите мира. Об этом он заявил в эфире колумбийского Blu Radio.

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Свое решение Петро объяснил тем, что не считает этот саммит таким, который мог бы привести к миру между Украиной и Россией.

"Я решил приостановить свой визит и приглашение на встречу в Швейцарии, потому что Латинская Америка не хочет новых войн. Она хочет скорейшего установления мира и найти пути развязки войны между Украиной и Россией", – сказал президент страны.

Республика Колумбия признала независимость Украины 27 мая 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 18 августа 1992 года.

Россию на саммит не приглашали, а Китай от участия отказался – это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран-членов G20 на саммит в Швейцарии не приедут делегации Мексики и Саудовской Аравии.

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