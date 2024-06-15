Президент Колумбії в останній момент скасував участь у Саміті миру

Густаво Петро (Фото: ЕРА/Mauricio Duenas Castaneda)

Президент Колумбії Густаво Петро раптово скасував поїздку до Швейцарії – там він мав взяти участь у Глобальному саміті миру. Про це він заявив в ефірі колумбійського Blu Radio.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Своє рішення Петро пояснив тим, що не вважає цей саміт таким, який зміг би призвести до миру між Україною та Росією.

"Я вирішив призупинити свій візит і запрошення на зустріч у Швейцарії, тому що Латинська Америка не хоче нових війн. Вона хоче якнайшвидшого встановлення миру і знайти шляхи розв’язання війни між Україною та Росією", – сказав президент країни.

Республіка Колумбія визнала незалежність України 27 травня 1992 року. Дипломатичні відносини між двома країнами встановлені 18 серпня 1992 року.

Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився – це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. З країн-членів G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.

Читайте також: На Саміті миру — 101 країна та організація світу. Амгерд окреслила три теми заходу