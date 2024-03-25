Президент Латвии считает необходимым вернуть обязательный призыв на службу

Эдгарс Ринкевичс заявил, что сегодня существует необходимость в серьезной дискуссии о призыве

Эдгарс Ринкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейских союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу на фоне угроз России. Его цитирует Financial Times.

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По мнению политика, странам Европы следует вернуться к уровню оборонных расходов "времен холодной войны", а также обсудить вопрос возвращения призыва на службу.

По его словам, "существует необходимость в серьезной дискуссии о призыве".

Вместе с тем Ринкевичс признает, что военное руководство предпочитает обладать полностью профессиональными вооруженными силами, а призыв может оказаться "непопулярным".

"Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы на него напали. И никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация в Украине", – сказал латвийский лидер, добавив, что призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания России.

Альянс достаточно подготовлен к возможному конфликту с Россией, ведь думать о нем начали после оккупации Крыма, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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