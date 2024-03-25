Президент Латвии считает необходимым вернуть обязательный призыв на службу
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейских союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу на фоне угроз России. Его цитирует Financial Times.
По мнению политика, странам Европы следует вернуться к уровню оборонных расходов "времен холодной войны", а также обсудить вопрос возвращения призыва на службу.
По его словам, "существует необходимость в серьезной дискуссии о призыве".
Вместе с тем Ринкевичс признает, что военное руководство предпочитает обладать полностью профессиональными вооруженными силами, а призыв может оказаться "непопулярным".
"Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы на него напали. И никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация в Украине", – сказал латвийский лидер, добавив, что призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания России.
- Альянс достаточно подготовлен к возможному конфликту с Россией, ведь думать о нем начали после оккупации Крыма, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
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