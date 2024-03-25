Президент Латвії закликав союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на службу

Едгарс Рінкевичс заявив, що сьогодні існує потреба в серйозній дискусії про призов

Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейських союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу на тлі загроз з боку Росії. Його цитує Financial Times.

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На думку політика, країнам Європи потрібно повернутися до рівня оборонних витрат "часів холодної війни", а також обговорити питання повернення призову на службу.

За його словами, "існує потреба в серйозній дискусії про призов".

Водночас Рінкевичс визнає, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися "непопулярним".

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні", – сказав латвійський лідер, додавши, що призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування Росії.

Альянс достатньо підготовлений до можливого конфлікту з Росією, адже думати про нього почали після окупації Криму, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

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