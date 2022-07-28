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Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 11:45
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев - Фото
Гитанас Науседа (Фото - Twitter Gitanas Nausėda)

Президент Литвы Гитанас Науседа приехал с визитом Киев. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Только что приехал в Киев. В этот особенный день, когда Украина впервые отмечает День государственности, я выступлю с обращением к украинскому народу в Верховной Раде", – написал Науседа.

Также президент Литвы сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему орден Витаусата Великого – высшую государственную награду Литовской Республики.

  • 13 июля Науседа заявил, что не стоит "вздрагивать" от каждого агрессивного заявления из Москвы, несмотря на то что Россия постоянно угрожает соседям. Он также подчеркнул, что страны, у которых не было иллюзий насчет России, сейчас оказались лучше готовы к испытаниям, чем те, где полагались на так называемую "реальную политику".
Сергей Бережной
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визит литва Гитанас Науседа
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