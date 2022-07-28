Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа приехал с визитом Киев. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Только что приехал в Киев. В этот особенный день, когда Украина впервые отмечает День государственности, я выступлю с обращением к украинскому народу в Верховной Раде", – написал Науседа.

Также президент Литвы сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему орден Витаусата Великого – высшую государственную награду Литовской Республики.

13 июля Науседа заявил, что не стоит "вздрагивать" от каждого агрессивного заявления из Москвы, несмотря на то что Россия постоянно угрожает соседям. Он также подчеркнул, что страны, у которых не было иллюзий насчет России, сейчас оказались лучше готовы к испытаниям, чем те, где полагались на так называемую "реальную политику".

Сергей Бережной

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