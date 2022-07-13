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Россия постоянно угрожает, но не стоит дрожать от каждого заявления Москвы — Науседа

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 08:32
Россия постоянно угрожает, но не стоит дрожать от каждого заявления Москвы — Науседа - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литва Гитанас Науседа считает, что не стоит "вздрагивать" от каждого агрессивного заявления из Москвы, несмотря на то, что Россия постоянно угрожает соседям. Об этом он сообщил в интервью литовскому национальному телевидению. 

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По его словам, Россия "воспользуется малейшим издевательством, чтобы в очередной раз выплюнуть порцию своих угроз", отвечая на вопрос о том, нужно ли реагировать на угрозы РФ насчет санкций на транзит товаров в Калининград. 

"Этими угрозами они уже разделили весь Евросоюз и, наверное, большую часть мира. Да, всегда нужно серьезно реагировать на то, что говорит такое агрессивное государство, но, с другой стороны, действительно не стоит вздрагивать от каждого их заявления. Мы должны продолжать делать работу, которая мало связаны с Россией, она в первую очередь направлены на нашу совместную деятельность с союзниками", — сказал Науседа.

Он отметил, что нужно обращать внимание союзников на "рискованность региона" из-за соседства с Россией, чтобы НАТО и Евросоюз реагировали на возникшие угрозы и сделали все, чтобы у РФ "не было ни малейшего соблазна проверить силу и стойкость". 

  • Науседа заявил, что страны, у которых не было иллюзий насчет России, сейчас оказались лучше готовы к испытаниям, чем те, где полагались на так называемую "реальную политику".
  • 18 июня Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. Запрет распространяется на попавшие под санкции Евросоюза товары. Это примерно половина грузов, идущих из России в Калининградский эксклав. РФ начала угрожать Литве ответными мерами. 
  • 2 июля издание Der Spiegel сообщало, что Еврокомиссия намерена разрешить России ввозить в Калининград товары, но ограничит объемы их перевозки.

Читайте также:  Это решение ЕС. Глава МИД Литвы ответил на обвинения России насчет "блокады Калининграда"

Дмитрий Гриниченко
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война литва угрозы рф Гитанас Науседа
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