Президент Литвы: Многие в ЕС захотят оспорить санкции против РФ

Гитанас Науседа (фото - ЕРА)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет единой позиции относительно России, и что в будущем многие страны, по его словам, оспорят санкции против Москвы. Об этом Науседа сказал в интервью Politiko.

"У Европейского союза нет единой позиции по отношению России", сказал он, предупредив, что это может в какой-то момент поставить под угрозу санкции.

"Пока я не могу сделать какие-либо окончательные выводы", - сказал Науседа, но санкции ЕС против России в будущем "будут оспорены многими странами".

Он добавил, что Литва из-за своей территориальной близости к РФ хорошо ее знает. "Для нас поведение России действительно представляет угрозу, и я думаю, что Польша и страны Балтии разделят наше мнение", - отметил президент Литвы.