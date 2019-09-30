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Президент ПАСЕ отреагировала на отсутствие украинской делегации

Президент ПАСЕ отреагировала на отсутствие украинской делегации - Фото
Лилиан Мори-Паскье (фото - пресс-служба ПАСЕ)
30.09.2019, 15:29

В Страсбурге сегодня открылась осенняя сессия Ассамблеи. Лилиан Мори-Паскье говорит, что Украина "может рассчитывать на нашу полную поддержку".

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье сожалеет из-за непредставления полномочий украинской делегации на их осенней сессии. Об этом она заявила во время открытия сессии, сообщает Укринформ.

По ее словам, сотрудничество и диалог с украинской делегацией "важен для нее лично и всех членов ассамблеи".

"Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации к открытию этой сессии", - заявила она.

При этом президент ПАСЕ выразила надежду, что Украина как можно скорее сделает это. Также она отметила, что ПАСЕ должна работать дальше совместно с российской делегаций "на основе открытого и честного диалога".

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