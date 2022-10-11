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Президент Румынии о пролете российских ракет над Молдовой: это неприемлемо

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 16:54
Президент Румынии о пролете российских ракет над Молдовой: это неприемлемо - Фото
Клаус Йоханнис (Фото - Администраци президента Румынии)

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал "неприемлемыми" обстрел Россией гражданских объектов в Украине 10 октября и пролет российских ракет над Молдовой. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Caleaeuropeana.ro.

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В ответ на вопрос о нарушении Россией границ Молдовы и связанных с этим возможных угрозах для Румынии, Йоханнис сказал, что подобные действия России "неприемлемы".

"Атаки российских ракет на гражданскую инфраструктуру и на граждан Украины абсолютно неприемлемы. Столь же неприемлемо использовать территорию независимого и суверенного государства для атак против Украины", — заявил Йоханнис.

Он также сказал, что, по его данным, уровень рисков для Румынии произошедшее не повысило.

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Сергій Бережний
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Клаус Йоханнис Румыния Молдова ракетный обстрел
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