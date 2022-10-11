Президент Румынии о пролете российских ракет над Молдовой: это неприемлемо
Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал "неприемлемыми" обстрел Россией гражданских объектов в Украине 10 октября и пролет российских ракет над Молдовой. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Caleaeuropeana.ro.
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В ответ на вопрос о нарушении Россией границ Молдовы и связанных с этим возможных угрозах для Румынии, Йоханнис сказал, что подобные действия России "неприемлемы".
"Атаки российских ракет на гражданскую инфраструктуру и на граждан Украины абсолютно неприемлемы. Столь же неприемлемо использовать территорию независимого и суверенного государства для атак против Украины", — заявил Йоханнис.
Он также сказал, что, по его данным, уровень рисков для Румынии произошедшее не повысило.
- Утром 10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы. Глава МИД Молдовы сообщил, что в связи с этим инцидентом поручил вызвать посла России для объяснений.
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