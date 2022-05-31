Президент Румынии поддержал вступление Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз

Президент Румынии Клаус Йоханнис на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе призвал страны ЕС поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в Евросоюз. Об этом сообщает Newsmaker.md.

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Йоханнис выступил сегодня в Брюсселе на чрезвычайном заседании Европейского Совета, на котором поддержал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Евросоюз.

Президент Румынии выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Украине, а также констатировал, что ситуация в Черноморском регионе вынуждает ЕС сконцентрироваться на адекватной помощи странам, которые страдают от последствий вторжения России в Украину, сообщили в администрации главы государства.

В начале полномасштабной войны с РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС.

30 мая лидеры стран Евросоюза во время заседания Европейского совета договорились, что на следующей встрече в июне рассмотрят заявку Украины на членство в ЕС.

Президент Зеленский сегодня заявил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Сергей Бережной

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