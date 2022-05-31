UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Румынии поддержал вступление Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 21:49
Президент Румынии поддержал вступление Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз - Фото
Клаус Йоханнис (Фото - EPA)

Президент Румынии Клаус Йоханнис на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе призвал страны ЕС поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в Евросоюз. Об этом сообщает Newsmaker.md.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Йоханнис выступил сегодня в Брюсселе на чрезвычайном заседании Европейского Совета, на котором поддержал заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Евросоюз.

Президент Румынии выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Украине, а также констатировал, что ситуация в Черноморском регионе вынуждает ЕС сконцентрироваться на адекватной помощи странам, которые страдают от последствий вторжения России в Украину, сообщили в администрации главы государства. 

  • Президент Зеленский сегодня заявил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Клаус Йоханнис вступление в евросоюз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 