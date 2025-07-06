Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию
В ходе визита в Литву президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили поддержку Украины и давление на Россию. Об этом Гитанас Науседа сообщил в социальной сети Х.
"Обсудил с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность", – написал он.
Науседа отметил, что Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, стабильности и мира в Европе.
Президент Германии во время визита заявил о поддержке Украины.
"Литва и Германия вместе выступают за свободу Украины, за принцип самоопределения и за европейское единство – как партнеры в ЕС и НАТО", – сказал Штайнмайер во время встречи.
- 8 мая Штайнмайер обвинил РФ в искажении истории для оправдания агрессии против Украины и пообещал, что Германия будет бороться за мир. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге по случаю 80-й годовщины победы над нацизмом.