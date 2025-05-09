Штайнмайер обвинил Россию в "исторической лжи" о войне против Украины
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил РФ в искажении истории для оправдания агрессии против Украины и пообещал, что Германия будет бороться за мир. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге по случаю 80-летия победы над нацизмом, передает Tagesspiegel.
В речи Штайнмайер заявил, что Кремль распространяет "историческую ложь", когда называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом".
"Война захватчиков Путина, его кампания против свободной, демократической страны, не имеет ничего общего с борьбой против нацистской тирании во Второй мировой войне", – сказал он.
По его словам, искажением истории российский диктатор Владимир Путин оправдывает "имперское безумие, тяжкую несправедливость и тяжкие преступления".
"Освободители Освенцима стали новыми агрессорами", – заявил президент Германии.
Штайнмайер подчеркнул, что вместе с европейскими партнерами необходимо Германия должна сделать все возможное, чтобы остановить "захват земель" диктатором Путиным.
"Мы должны стать военно сильнее не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить войну", – сказал он.
Штайнмайер также подверг резкой критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Европы.
"Тот факт, что Соединенные Штаты, существенно сформировавшие этот [послевоенный] порядок, теперь отвращаются от него, является шоком совершенно нового измерения", – сказал Штайнмайер.
По его мнению, в мире произошли эпохальные перемены.
"Это не что иное, как двойной эпохальный разрыв – агрессивная война России, нарушение ценностей Америкой – он знаменует конец долгого ХХ века", – заявил президент Германии.
- В ноябре 2023 года Штайнмайер заявлял, что Путин рассчитывает на то, что мир "забудет" об Украине, но мир не должен оказывать ему такой услуги.
- В марте 2024 года президент Германии сообщил, что не будет поздравлять российского диктатора с "победой" на "президентских выборах".
- В марте 2025 года Штайнмайер поблагодарил премьера Шольца за скорую и решительную реакцию на российское вторжение в Украину.