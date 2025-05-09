Штайнмайер обвинил Россию в "исторической лжи" о войне против Украины

Президент Германии пообещал, что его страна сделает все возможное, чтобы остановить Путина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: FILIP SINGER/EPA)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил РФ в искажении истории для оправдания агрессии против Украины и пообещал, что Германия будет бороться за мир. Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге по случаю 80-летия победы над нацизмом, передает Tagesspiegel.

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В речи Штайнмайер заявил, что Кремль распространяет "историческую ложь", когда называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом".

"Война захватчиков Путина, его кампания против свободной, демократической страны, не имеет ничего общего с борьбой против нацистской тирании во Второй мировой войне", – сказал он.

По его словам, искажением истории российский диктатор Владимир Путин оправдывает "имперское безумие, тяжкую несправедливость и тяжкие преступления".

"Освободители Освенцима стали новыми агрессорами", – заявил президент Германии.

Штайнмайер подчеркнул, что вместе с европейскими партнерами необходимо Германия должна сделать все возможное, чтобы остановить "захват земель" диктатором Путиным.

"Мы должны стать военно сильнее не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить войну", – сказал он.

Штайнмайер также подверг резкой критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Европы.

"Тот факт, что Соединенные Штаты, существенно сформировавшие этот [послевоенный] порядок, теперь отвращаются от него, является шоком совершенно нового измерения", – сказал Штайнмайер.

По его мнению, в мире произошли эпохальные перемены.

"Это не что иное, как двойной эпохальный разрыв – агрессивная война России, нарушение ценностей Америкой – он знаменует конец долгого ХХ века", – заявил президент Германии.