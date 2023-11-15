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Штайнмайер: У Путина расчет на то, что мир забудет Украину. Мы не окажем ему такой услуги

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 17:55
Штайнмайер: У Путина расчет на то, что мир забудет Украину. Мы не окажем ему такой услуги - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото — пресс-служба ОП)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что мир "забудет" об Украине, но мир не должен оказывать ему такой услуги. Об этом Штайнмайер сказал, выступая на немецко-украинской конференции партнерства в Лейпциге, передает пресс-служба президента ФРГ.

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"Германия твердо стоит на стороне Украины – и мы будем рядом с вами до тех пор, пока это будет необходимо! Украина особенно нуждается в нашей поддержке сейчас, когда на Ближнем Востоке идет война, и она больше не получает того внимания, в котором так остро нуждается. Расчет Путина заключается в том, что мир должен забыть Украину. Я говорю: мы не должны и не будем оказывать Путину эту услугу!" – заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что мир не сможет привыкнуть к агрессивной войне России, которая нарушает международное право и "является бесчеловечной".

"Сейчас важно консолидировать партнерские отношения и рассчитывать на долгосрочную поддержку. Потому что война не закончилась только лишь потому, что заголовки затмили другие конфликты", – сказал президент Германии.

  • Глава МИД Германии Бербок поддержала намеченное на декабрь решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, заявив, что принятие Украины в блок – это "геостратегическая необходимость".
  • Также Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Путина на обратное.

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Оксана Житнюк
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