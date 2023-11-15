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Штайнмаєр: У Путіна розрахунок на те, що світ забуде Україну. Ми не зробимо йому такої послуги

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 17:55
Штайнмаєр: У Путіна розрахунок на те, що світ забуде Україну. Ми не зробимо йому такої послуги - Фото
Франк-Вальтер Штайнмаєр (фото — пресслужба ОП)

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що світ "забуде" про Україну, але світ не повинен надавати йому такої послуги. Про це Штайнмаєр сказав, виступаючи на німецько-українській конференції партнерства у Лейпцигу, передає пресслужба президента ФРН.

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"Німеччина твердо стоїть на боці України – і ми будемо поряд з вами доти, доки це буде необхідно! Україна особливо потребує нашої підтримки зараз, коли на Близькому Сході йде війна, і вона більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує. Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути Україну. Я кажу: ми не повинні і не надаватимемо Путіну цієї послуги!" – заявив Штайнмаєр.

Він наголосив, що світ не зможе звикнути до агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право і "є нелюдяною".

"Зараз важливо консолідувати партнерські відносини та розраховувати на довгострокову підтримку. Тому що війна не закінчилася лише тому, що заголовки затьмарили інші конфлікти", – сказав президент Німеччини.

  • Глава МЗС Німеччини Бербок підтримала намічене на грудень рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, заявивши, що прийняття України до блоку – це "геостратегічна необхідність".
  • Також Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч надіям Путіна на протилежне.

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Оксана Житнюк
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