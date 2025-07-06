Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію
Під час візиту до Литви президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Литви Гітанас Науседа обговорили підтримку України та тиск на Росію. Про це повідомив Гітанас Науседа у соцмережі Х.
"Обговорили з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність", – написав він.
Науседа зазначив, що Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі.
Президент Німеччини під час візиту заявив про підтримку України.
"Литва та Німеччина разом виступають за свободу України, за принцип самовизначення та за європейську єдність – як партнери в ЄС та НАТО", – сказав Штайнмаєр під час зустрічі.
- 8 травня Штайнмаєр звинуватив РФ у викривленні історії для виправдання агресії проти України та пообіцяв, що Німеччина буде боротися за мир. Про це він заявив під час виступу у Бундестазі з нагоди 80-річчя перемоги над нацизмом.