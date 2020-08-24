"Приемная была забита генералами". Кравчук - о том, как Москва требовала от него ввести ЧП

Первый президент рассказал, какой момент стал самым сложным за всю его каденцию - в спецпроекте для LIGA.net

Украина рисковала остановиться еще на пути к независимости - Москва в августе 1991 года требовала ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом первый президент Леонид Кравчук рассказал в комментарии для спецпроекта LIGA.net "Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла свою независимость".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Самым сложным для меня было, когда в Москве произошло ГКЧП. И в Киев по поручению ГКЧП приехал генерал армии Варенников. Я пришел в Раду, а вся приемная была забита генералами. Просто забита: я не мог пройти в свой кабинет", - вспоминает он.

По словам Кравчука, Варенников приехал с одной целью, и сразу ее объявил: ввести в Украине чрезвычайное положение и официально поддержать ГКЧП.

"Это была прямая угроза. Я знал, что если введут чрезвычайное положение, то силовые структуры смогут действовать не по закону, а вне закона. Поэтому ответил московским генералам: знаете, мы не можем пойти на это", - говорит он.

"Вот эту позицию было отстоять очень сложно. Мы рисковали остановиться еще на дороге к независимости. Они хотели развернуть Украину назад. Это была задача ГКЧП – развернуть Украину, устранить Горбачева, взять власть в свои руки и вернуть СССР", - считает первый президент.

Украина получила независимость только благодаря украинскому народу, говорит Кравчук. Если бы 1 декабря 1991 года украинский народ не проголосовал на референдуме за Акт о независимости, Украина могла бы не выдержать давления со всех сторон. "Когда я приехал в Беловежье, там задавали очень сложные вопросы. А может, мы не будем ликвидировать СССР, а переформатируем его в новую федерацию? - говорил Горбачев. Но я ответил: я не могу это обсуждать, потому что народ проголосовал за независимость", - сказал Кравчук.

Читайте также: "Путь к свободе. 10 исторических событий, когда Украина отстояла свою независимость"

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.