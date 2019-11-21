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Приговор Маркиву. Украина подала апелляцию

Приговор Маркиву. Украина подала апелляцию - Фото
Виталий Маркив под Славянском 31 мая 2014 года (Фото - Юрий Касьянов - Facebook)
21.11.2019, 22:17

Ранее суд в Италии приговорил украинца к 24 годам тюрьмы

Украина подала апелляционную жалобу на приговор бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву, ранее вынесенный судом в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента вечером в четверг.

Как уточняется, апелляцию подали 20 ноября. Ожидается, что ее рассмотрение начнется весной 2020 года в Апелляционном суде округа Ломбардия. В ОП заявили, что Украина разочарована приговором для Маркива

"Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенстве государств", - сказано в сообщении.

  • 24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Андреа Рокелли и его переводчик - россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели в Италии был обвинен Маркив.
  • Судебный процесс по делу Маркива начался в июле 2018 года. 12 июля 2019-го суд Павии приговорил его к 24 годам тюрьмы, что вызвало шок и возмущение в Украине.
  • 11 октября суд присяжных опубликовал мотивационную часть приговора, которая насчитывает 176 страниц.

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Виталий Маркив приговор италия апелляция
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