Приговор Маркиву. Украина подала апелляцию

Украина подала апелляционную жалобу на приговор бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву, ранее вынесенный судом в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента вечером в четверг.
Как уточняется, апелляцию подали 20 ноября. Ожидается, что ее рассмотрение начнется весной 2020 года в Апелляционном суде округа Ломбардия. В ОП заявили, что Украина разочарована приговором для Маркива
"Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенстве государств", - сказано в сообщении.
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