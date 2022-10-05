Принудительно мобилизованных мужчин из Луганска без подготовки бросают в бой – Гайдай

Принудительно мобилизованных мужчин из временно оккупированного Луганска без подготовки направляют в подразделения оккупантов, понесшие наибольшие потери. В Кременной отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он отметил, что значительные потери личного состава российское военное руководство пытается компенсировать за счет призыва населения с оккупированных территорий Украины.

"Мужчин из Луганска без проведения медицинской комиссии и подготовки после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери", – написал Гайдай.

В то же время, по его словам, в центрах подготовки, обустроенных на территории Луганской области, готовят новичков из частных военных компаний, завербованных в местах лишения свободы.

"Наверное, их подготовка важнее, чем умение солдат – жителей так называемой "ЛНР", – отметил председатель ОВА.

Гайдай также сообщил, что некоторые вооруженные формирования вообще возвращаются в РФ.

В частности, по его словам, личный состав учебного центра Молькино Краснодарского края отбыл в обратном направлении в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием военнослужащих.

"А вот в Кременной исчезла мобильная связь. Почему – видимо, понятно: оккупанты опасаются сотрудничества жителей с ВСУ и распространения панических настроений в Луганской области", – отметил Гайдай.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

По данным Bloomberg, после объявления мобилизации в РФ из страны выехало более 300 000 россиян.

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Вадим Ребрина

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