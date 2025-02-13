Пристайко рассказал, какой он видит победу Украины в войне

Вадим Пристайко (Скриншот с видео LIGA.net)

Украина победит в войне с Россией, если сохранит способность принимать самостоятельные решения, считает бывший министр иностранных дел, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Я по меньшей мере осознаю себе следующим образом, что Украина, главное, должна сохранить способность принимать самостоятельные решения. Мы называем это красивыми словами "суверенитет", "территориальная целостность", "независимость" и так далее", – сказал дипломат.

Он добавил, что формулирует это гораздо проще. Пристайко отметил, что членство в Европейском Союзе требует избавиться от определенной части суверенитета.

"Мы передаем часть суверенитета сверхгосударственным организациям принимать определенные решения. И если идти в ту сторону, то сказать: подождите, а сколько суверенитета? 1% принятия решений мы передаем Евросоюзу? В частности, это вопрос, почему Британия вышла из ЕС. Они подумали, что будем такие независимые, что полностью-полностью независимые", — сказал экс-глава МИД.

Конкретизируя свое видение победы, дипломат сказал, что "ультразадача Украины – зафиксировать независимость и попытки, которые у нас были на протяжении столетий".

"Это то, что я хотел бы. Я не хочу детали, потому что у каждого из нас разное видение будущей Украины. Безусловно, исторически справедливо было бы, чтобы мы восстановили наше территориальное хотя бы на 1991 год. Возможно, кто-то скажет, а почему 91-й, мы же ударили по рукам с Россией и всеми республиками и сказали, что "окей, да, согласен", – подчеркнул Пристайко.

В то же время он акцентировал, что для него не столь важна "точная территория на карте".

"Для меня более важно, что если нам нравится Украина, как мы ее себе видим со всеми ее недостатками, и украинизм как политическая нация, которая толерантна к другим нациям, но требует своего места под солнцем у всех остальных вокруг. Эта нация меня устраивает, так бы я хотел жить. Приход России и ее война – это как раз попытка уничтожить не территорию, а нас как эту идею", — сказал бывший чиновник.

Если Украина эту идею сохранит – это самое главное, а все остальное – второстепенное, уточнил он.